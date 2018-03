Meyerdierks bleibt im Amt

Die Neuwahl des Vorstandes stand bei der Mitgliederversammlung der Brückenauer Rhönallianz e. V. im Mittelpunkt. Die Vertreter der acht Gemeinden der interkommunalen Allianz bestätigten daher als 1. Vorsitzende Bürgermeisterin Brigitte Meyerdierks (Bad Brückenau). 1. Stellvertreter ist Bürgermeister Alexander Schneider (Geroda) und 2. Stellvertreter wieder Bürgermeister Gerd Kleinhenz (Wildflecken). Die Funktion der fünf Beisitzer übernehmen die Bürgermeister Dieter Muth (Oberleichtersbach), Jochen Vogel (Motten), Roland Römmelt (Riedenberg), Bernold Martin (Schondra) und Wilhelm Friedrich (Zeitlofs).

Auch die Umsetzung der anstehenden Projekte und Aufgaben bleibt in bewährten Händen. Der Werkvertrag mit Allianzmanager Uwe Schmidt wurde ebenfalls für drei weitere Jahre verlängert.



Nein zu Grüngitter-Projekt

Als herausragende Projekte der nahen Zukunft werden die Fertigstellung des "Rhönexpress Bahnradweges", die Fortführung der gemeinsamen Abwasser- und Klärschlammkonzeption sowie die Fortschreibung der Stärkung der Ortsmitten genannt. Das geplante Naturschutz-Großprojekt "Grüngitter" des Landkreises Bad Kissingen, das sich mit dem Verlust der Biodiversität beschäftigt und dem aktuellen Rückgang von Insekten entgegenwirken soll, findet ohne aktive Beteiligung der acht Gemeinden der Brückenauer Rhönallianz statt. Dabei werden die Ziele des Projektes ausdrücklich begrüßt und auch unterstützt.

Die Gründe, sich nicht als Akteur zu beteiligen, liegen in der Besonderheit der Landschaft und der hier vorzufindenden Landwirtschaft mit einem sehr hohen Grünlandanteil. So berichtete Edgar Thomas, Obmann der Landwirte im Landkreis, auf der letzten Lenkungsgruppensitzung der Rhönallianz, dass in diesem Gebiet bereits viele Maßnahmen im Rahmen von entsprechenden Programmen, wie dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) und dem Bayerischen Kulturlandschaftsprogramm (KULAP), umgesetzt werden.



Vortrag für Landwirte und Gartler

Die Bürgermeister der acht Gemeinden haben einstimmig beschlossen, das Bewusstsein für das Thema Artenvielfalt und Insekten mit eigenen Maßnahmen zu fördern und so auch indirekt das Grüngitter-Projekt zu unterstützen. In einem ersten Schritt sollen alle Beteiligten und Interessierten die Möglichkeit erhalten, sich zu informieren.

Hierzu findet am Montag, 26. März, um 19 Uhr in der Georgi-Kurhalle Bad Brückenau ein Fachvortrag mit dem Titel "Biodiversität, Anlage von Blühflächen und Landschaftsgestaltung" statt. Dieser wird gehalten von Kornelia Marzini von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim. Der Vortrag richtet sich an Landwirte, Gartenbauvereine und Imker, aber auch an die Besitzer von Privatgärten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Uwe Schmidt