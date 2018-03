Metallgitterzaun in Hausen angefahren

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag hat ein bislang unbekannter Täter wohl mit einem Fahrzeug in der Industriestraße/Ecke Am Dorfgarten in Hausen den Metallgitterzaun eines Anwesens beschädigt. Der Verursacher des Schadens entfernte sich vom Unfallort, obwohl er einen Sachschaden von 300 Euro hinterlassen hatte. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0.