Messerattacke gegen Polizisten

Ein 65 Jahre alter Mann hat am Sonntagmittag eine Streifenbesatzung der Haßfurter Polizei unter anderem mit einem Messer tätlich angegriffen. Eine Beamtin wurde dadurch leicht verletzt, wie aus einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft in Bamberg und des Polizeipräsidiums Unterfranken in Würzburg hervorgeht. Der Tatverdächtige hatte zuvor im Krankenhaus randaliert. Das Personal holte über den Notruf Hilfe herbei. Der Mann, gegen den unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt wird, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.



Attacke gegen Arzt

Gegen 11.45 Uhr meldete sich das Personal des Krankenhauses in Haßfurt über Notruf bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken, nachdem ein Patient im Bereich der Notaufnahme einen Arzt angegriffen hatte. Eine Streife der Haßfurter Polizei machte sich unverzüglich auf den Weg in die Hofheimer Straße in Haßfurt. Vor Ort trafen die Ordnungshüter im Eingangsbereich zur Notaufnahme auf den 65-Jährigen, der sich sogleich aggressiv verhielt und die Beamten trotz Beruhigungsversuchen tätlich angriff.

Im Zuge der Auseinandersetzung stach er, dem Stand der Ermittlungen zufolge, auch gezielt in Richtung des Oberkörpers einer Beamtin. Die Frau wurde dadurch oberflächlich am Oberkörper verletzt.

Nach Androhung des Schusswaffengebrauchs und unter Einsatz von Pfefferspray ließ der Tatverdächtige sein Taschenmesser fallen und konnte in der Folge überwältigt werden. Hierbei schlug er der Polizeibeamtin noch mehrfach ins Gesicht und versuchte weitere von ihm mitgeführte Taschenmesser gegen die Beamten einzusetzen. Letztlich konnte der Angreifer, der laut den Angaben aus dem Kreis Haßberge kommt, überwältigt, gefesselt und zur Dienststelle in Haßfurt gebracht werden.



Die Ermittlungen laufen

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernahm die Kripo Schweinfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg. Nach einer Nacht in der Haftzelle wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Bamberger Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt.



In die Psychiatrie

Dieser ordnete die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Klinik an. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und des Widerstands gegen Polizeibeamte dauern an. red