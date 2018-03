Mertel kehrt als Spielertrainer zurück

Die Rekordzahl von 22 Mannschaften aus dem Landkreis Kronach spielt in der Saison 2017/18 in der Kreisklasse. 16 von ihnen sind in der Staffel 4 eingeteilt, die restlichen sechs in der Kreisklasse 2 Lichtenfels. Vier von ihnen gehen mit einem neuen Trainer in die Saison. Nur beim SV Fischbach und beim VfR Johannisthal hat sich hier nichts getan. Die personellen Änderungen:



SV Fischbach

Zugänge: Thomas Hanna (FC Burggrub), Christopher Zapf (FC Kronach), Patrick Gallitzdörfer (SG Marktredwitz), Benjamin Seifert (VfR Johannisthal), Rolf Voitländer (TSF Theisenort), Tayfach Allhoucine, Veit Schott (Verein unbekannt) - Abgänge: Colin Gloystein (SV Steinwiesen), Omar Gassama (ASV Kleintettau), Usman Jallo (SV Friesen) - Trainer: Sven Gallitzdörfer (wie bisher).



VfR Johannisthal

Zugänge: Patrick Greser (ASV Kleintettau), Mario Hofmann (SV Reitsch) - Abgänge: Max Mayer (FC Mitwitz), Dominik Schneider (FC Burggrub), Alexander Treusch (nicht mehr aktiv) / Trainer: Tobias Mayer (wie bisher).



TSV Küps

Zugänge: Eduard Herbersdorf, Claudiu Sarbu (beide FC Kronach), Timo Bauer, Alexander Mertel (beide SG Gehülz), Christian Struten (SV Seelach) - Abgänge: Christian Schneiderwind (nicht mehr aktiv) - Trainer: Alexander Mertel (SG Gehülz) für Uwe Walcher.



SSV Oberlangenstadt

Zugänge: Muhammed Fatah (TSV Ebersdorf) - Abgänge: Viktor Fischer, Uwe Hoh (beide SpVgg Isling), Peter Traudt, Alexander Traut (beide FC Kronach), Waldemar Weliev (FC Altenkunstadt/Woffendorf) - Trainer: Michael Hagenbucher für Uwe Hof (SpVgg Isling).



VfR Schneckenlohe

Zugänge: Daniel Ponater, Andreas Probst (pausiert) - Abgänge: Justin Sari (TSV Tettau), Sebastian Redler, Patrick Scheler, Lukas Schnapp (alle nicht mehr aktiv) - Trainer: Marco Gläser für Ralf Wagner.



TSF Theisenort

Zugänge: Matthias Wich (FC Mitwitz), Kevin Kleylein (FC Coburg) - Abgänge: Sebastian Treusch (SpVgg Lettenreuth), Rolf Voitländer (SV Fischbach), Frantisek Zazrivec (SG Schmölz) - Trainer: Matthias Wich für Manuel Friedlein bzw. Matthias Blinzler. han