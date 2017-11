Mercedes wird angefahren

Ein in der Speiersgasse in Zeil ordnungsgemäß geparkter schwarzer Mercedes wurde vor einer Gaststätte angefahren und beschädigt. Als mögliche Unfallzeit kommt am Samstag der Zeitraum zwischen 16 und 22 Uhr infrage. Der Unfallverursacher, der einen Schaden von 1200 Euro angerichtet hat, flüchtete. Nach ihm sucht jetzt die Haßfurter Polizei; sie bittet um Hinweise, Ruf 09521/9270.