Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer parkte seinen Pkw am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in der Deutschherrnstraße in Münnerstadt. Als er gegen 21.30 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass der Mercedes-Stern abgebrochen wurde. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol