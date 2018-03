Mercedes ringsum verkratzt

Rundum massiv verkratzt wurde ein Mercedes am Samstag in der Zeit zwischen 17.30 und 22.30 Uhr in der Einfahrt zu einem Einfamilienhaus in der Samuel-Schmidt-Straße. Der Sachschaden liegt bei mindestens 7000 Euro, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit, die wegen einer Sachbeschädigung an einem Kfz ermittelt. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 09561-645 209 entgegen genommen. red