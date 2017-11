Mercedes-Cabrio prallt bei Kalchreuth frontal gegen einen Baum

Um 19.58 Uhr löste die Integrierte Leitstelle Nürnberg am Samstag mit dem Stichwort "PKW gegen Baum, Person noch im Fahrzeug" Alarm für die Feuerwehren Kalchreuth, Heroldsberg, Oberschöllenbach und Röckenhof sowie für den First Responder-Dienst Kalchreuth, Notarzt und Rettungsdienst aus.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte an der Einsatzstelle wurde ein Mercedes E-Klasse-Cabrio vorgefunden, das von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt war. Der Vorderwagen war dabei vollkommen zerstört worden, die Fahrgastzelle jedoch weitestgehend intakt geblieben. In Absprache mit dem Notarzt wurde eine schonende technische Rettung des verletzten Fahrers durchgeführt. In diesem Zusammenhang musste die Tür mit hydraulischen Rettungsgeräten entfernt werden.



Vergleichsweise glimpflich

Die Tatsache, dass es sich beim Unfallfahrzeug um ein modernes und stabiles Oberklassefahrzeug handelte, trug erheblich dazu bei, dass der Mann dem ersten Anschein nach wohl mit vergleichsweise glimpflichen Verletzungen davonkam.

Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde er zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Parallel zu den Rettungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle großflächig ausgeleuchtet, der Brandschutz sichergestellt und die Kreisstraße ERH6 zwischen Kalchreuth und Neunhof komplett für den Verkehr gesperrt, auch um eine störungsfreie Spurensicherung und Unfallaufnahme durch die Polizei zu ermöglichen.

Hierzu wurde auch die Feuerwehr Neunhof zur Verkehrsregelung in ihrem Zuständigkeitsbereich nachalarmiert. Vonseiten der Feuerwehr waren somit rund 40 Kräfte beim Einsatz beteiligt. red