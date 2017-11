Mit zwei Siegen zum Start hat der TV Bad Windsheim in der Bayernliga Nord der Volleyballer auf sich aufmerksam gemacht. Am morgigen Samstag (18 Uhr) empfängt der Bayernliga-Neuling die erste Herrenmannschaft des SC Memmeldsorf.

Auf einen Luxus muss der SCM am Samstag verzichten. Spielertrainer Michael Werner kann im Vergleich zu den ersten Spielen nur auf eine kleine Besetzung zurückgreifen. Die ersten zwei Spieltage absolvierte das Team aus dem Bamberger Vorort mit einem vollen Zwölf-Mann-Kader und hatte alle Wechseloptionen in der Hinterhand.

Zur Unterstützung wurden deshalb Jakob Kleinhenz aus der dritten Mannschaft und Markus Sorger aus der zweiten Garnitur in den Kader berufen. Trotz kleiner Besetzung wird der SCM alles daransetzen, dem Neuling die erste Niederlage in der Bayernliga Nord zu bescheren. jk