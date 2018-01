Memmelsdorfer Herren setzen ihre Erfolgsserie fort

Der SC Memmelsdorf hat seine Siegesserie von sieben ungeschlagenen Spielen in der Volleyball-Bayernliga ausgebaut. Das Team aus dem Bamberger Vorort wurde vom ASV Zirndorf vor keine größeren Probleme gestellt und gewann deutlich mit 3:0 (25:13, 25:15, 25:15).

Zu keinem Zeitpunkt hatten die Gastgeber das Gefühl, das Ruder aus der Hand zu geben. Dank komfortabler Vorsprünge konnte der SCM sein Spiel in Ruhe durchziehen. Druckvolle und platzierte Aufschläge verhinderten einen geordneten Spielaufbau des Gegners. Statt gefährlicher Angriffe kamen viele harmlose Geschenke über das Netz, die der SCM dankend annahm. Gerald Schlegel lieferte eine gelungene Premiere auf der Mittelangreiferposition ab. Nicht weniger überzeugend war der überragende Diagonalangreifer Julian Sears. Felix Hitzler und Tobias Werner teilten sich die Arbeit auf der Zuspielerposition. Spielertrainer Michael Werner gab sich selber etwas Spielzeit und zeigte sich ebenfalls in guter Form.

Der Fokus liegt nun auf dem nächsten wichtigen Wochenende, bei dem der SC Memmelsdorf am Samstag auf Abensberg (6.) und am darauffolgenden Tag auf Regenstauf (3.), einem Konkurrenten um die Meisterschaft, trifft. red