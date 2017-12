Memmelsdorfer Gäste stehen mit dem Rücken zur Wand

Am Samstag (16 Uhr) empfängt der SV Memmelsdorf (Platz 5) den Tabellenvorletzten der Fußball-Landesliga Nordost, den Baiersdorfer SV (Platz 17), in der Schmittenau. Die Gäste kamen zuletzt gegen den ASV Veitsbronn nicht über ein 1:1 hinaus und verweilen somit immer noch auf einen Abstiegsplatz. Der SV Memmelsdorf spielte ebenfalls 1:1 unentschieden bei der SpVgg Selbitz und verpasste den Sprung auf den vierten Tabellenplatz.



Abwehr nicht sattelfest

Die Baiersdorfer kommen mit dem Rücken zur Wand stehend in die Schmittenau. Mit nur acht Zählern belegen sie den vorletzten Rang und müssen in Memmelsdorf gewinnen, um sich nicht noch weiter vom Relegationsplatz zu entfernen. Im Moment haben sie drei Punkte Rückstand auf die U23 von der SpVgg Oberfranken Bayreuth. Die Mannschaft von Trainer Thomas Luckner musste bis jetzt 30 Tore hinnehmen, was nicht gerade für eine sattelfeste Abwehr spricht. Auch die Offensive hat scheinbar mit 19 Treffern ihre Schwierigkeiten. Somit darf man gespannt sein, wie sich die Gäste in der Schmittenau taktisch präsentieren werden. Ein Wiedersehen feiert Heimstürmer Dominik Schütz, der während der Saison den Weg vom Baiersdorfer SV zum SV Memmelsdorf fand und nun auf seine alten Gefährten trifft. Die SVM-Truppe von Trainer Rolf Vitzthum will das Spiel in die Hand nehmen und versuchen, die Baiersdorfer in die Defensive zu drücken. Dass die Heimmannschaft weiß, wo das Tor steht, zeigen die 27 Treffer, die der SV Memmelsdorf in dieser Serie bereits erzielt hat. hg