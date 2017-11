Memmelsdorf startet in die Faschingszeit

Die "fünfte Jahreszeit" steht vor der Tür. Zu seiner traditionellen Faschingseröffnung mit Tanz am Samstag, 11. November, in der Seehofhalle lädt der Memmelsdorfer Carneval-Club (MCC) die närrische Bevölkerung herzlich ein.

Die beliebte Tanzveranstaltung im festlichen Rahmen inclusive reichhaltigem kalt/warmen Buffet bietet ein Unterhaltungsprogramm mit Sketchen, Tanzaufführungen der neu formierten Prinzengarde und natürlich die feierliche Inthronisierung des Jubiläums-Prinzenpaares pünktlich um 11.11 Uhr. Als besonderer Leckerbissen ist Wolfgang Tröger als Weltenbummler mit seiner Gitarre auf der Bühne zu erleben. Seit seiner umjubelten Premiere in der Session 2015/2016 gehört der Giecher zu den beliebtesten Akteuren im MCC-Fasching. Auf der Eröffnungsveranstaltung liefert er einen witzigen Bericht über seine Reiseerlebnisse und begleitet sich selbst mit der Gitarre.

Der Erlös aus der Tombola kommt der Jugendförderung zugute. Für die musikalische Umrahmung sorgt das "Remy-Duo". Karten im Vorverkauf gibt es bei Thomas Nickoleit, Tel. 0951/44877, Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. red