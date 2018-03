Meldeschluss für die Jahresfahrt

Die Jahresfahrt der Reservistenkameradschaft Bad Brückenau führt vom 27. bis 30. September in den Bayerischen Wald. An der Tour können auch Nichtmitglieder teilnehmen. Anmeldeschluss ist am Dienstag. 20. März. Ansprechpartner: Karl Veit (Tel.: 0160/980 620 32). E-Mail ( info@reservisten-bad-brueckenau.de ) möglich. bpr