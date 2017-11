Meisterhafte (Hoch-)Stapler

Von der 8. offenen bayerischen Sportstacking-Meisterschaft in Speichersdorf kam die Coburger StackPower-Gruppe glücklich und mit vielen Medaillen nach Coburg zurück. Alle sieben Turnier-Teilnehmer - Ursula Höllein, Waldtraut Deutschmann, Ingrid Magiera, Thomas Merkel, Annuschka Neumann, Jonas Martin und Patrick Dietz - kamen ins Finale, das heißt, sie waren unter den zehn Besten. Waldtraut Deutschmann und Ursula Höllein fungierten zusätzlich als Schiedsrichter.

Die Konkurrenz war in allen Altersklassen extrem hart. Da es eine offene bayerische Meisterschaft war, konnten auch die Stacker aus den anderen Bundesländern und dem Ausland teilnehmen. So waren auch Spitzenstacker aus den USA und aus der Schweiz dabei. Patrick Dietz (AK 9-10) verpasste bei harter Konkurrenz als Vierter nur knapp eine Medaille, gewann aber in der Staffel Gold und wurde außerdem bayerischer Sportstacking-Meister 2017 in seiner Altersklasse. Jonas Martin (AK 11-12) errang Platz 5 im Cycle und in seiner Staffel Bronze. Ingrid Magiera (AK Special Stacker SSÜ19+L, Stacker mit Handicap) holte in der Disziplin 363 und im Doppel (mit Philipp Reiter) jeweils Silber. Thomas Merkel (auch AK SSÜ19+L) machte zum ersten Mal beim Wettkampf mit und gewann gleich in allen drei Disziplinen Bronze. Anuschka Neumann im Rollstuhl (auch AKSSÜ19+L) schaffte Platz 7. Ursula Höllein (AK Sen1 65-74) war in einer besonders großen Gruppe mit besonderer Konkurrenz, da ist Platz 7 im Cycle sehr gut. Waldtraut Deutschmann (AK Sen2 Ü75) war mit 83 Jahren die älteste Stackerin; sie erzielte einmal Silber und zweimal Bronze. Auch die Tätigkeit als Schiedrichter war für Ursula Höllein und Waldtraut Deutschmann wieder eine interessante Aufgabe.

Becherstapel-Training ist jeden Donnerstag von 17 bis 18.30 Uhr (außerhalb der Ferien) in der Coje, Rosenauer Straße 45 in Coburg. Wer Lust hat, ist eingeladen, zu kommen. Becher stehen zur Verfügung. red