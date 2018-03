Meißner legt die Heroldsbacher Eisenbahngeschichte vor

Die Eisenbahngeschichte von Heroldsbach hat der Fernmeldebetriebsinspektor a. D. Hermann Meißner aus Wimmelbach aufgezeichnet und dem Heroldsbacher Bürgermeister Edgar Büttner (SPD) für die Gemeindechronik überreicht.

Die Eisenbahngeschichte begann mit der Probefahrt auf der 22,7 Kilometer langen Strecke von Forchheim nach Höchstadt/A. am 8. November 1892. Die offizielle Eröffnungsfahrt auf der Lokalbahnstrecke war am 16. November 1892 mit der Dampflokomotive "Ebermannstadt", die bisher auf der Strecke Forchheim-Ebermannstadt eingesetzt worden war.



Die Lok "Adelsdorf"

Desgleichen wurden auch die Postzulieferungen nicht mehr mit der "Postkutsche", sondern mit der Eisenbahn angeliefert. Die Bahnpostfahrer waren Postboten vom Postamt Höchstadt und übernahmen diese Aufgabe. Anfang 1894 wurden zwei weitere Dampflokomotiven mit dem Namen "Adelsdorf" und "Höchstadt" für den Personen- und Güterverkehr eingesetzt.

Im April 1945 sprengten deutsche Truppen die Eisenbahnbrücke über die Regnitz. Im April 1946 wurde der Eisenbahnbetrieb über eine provisorische Brücke wieder aufgenommen. Mit dem Bau der neuen Eisenbahnstahlbrücke wurde im Juni 1948 begonnen. Die Fertigstellung war Ende 1949. Wegen des Verkehrsaufkommens auf dieser Linie konnte nur samstags und sonntags gearbeitet werden. Am 30. September 1959 wurde der Bahnpostbetrieb auf der Strecke nach Höchstadt eingestellt und durch Landpostdienst-Fahrten (LPD) ab 1. Oktober 1959 ersetzt.



Unter Denkmalschutz

Ab 1. April 1962 wurden an Sonntagen keine Fahrkarten in Heroldsbach mehr verkauft. 1983 wurden die noch drei erhaltenen Stationsgebäude Heroldsbach, Hemhofen und Adelsdorf unter Denkmalschutz gestellt.

Am 29. September 1984 erfolgte die Stilllegung der Lokalbahnstrecke für den Personenverkehr. Da sich die Stilllegung bereits abgezeichnet hatte, wurden ab dem 15. Februar 1984 bereits Planungen für eine Weiterführung der Linie durch die an dieser Strecke liegenden Gemeinden aufgenommen. Es konnte aber über die Kosten, die die einzelnen Gemeinden zu tragen hatten, keine Einigkeit erzielt werden.

Am 2. März 1995 fuhr der letzte Güterzug von Forchheim nach Höchstadt und zurück. Die Stilllegung der Strecke Hemhofen-Höchstadt war am 1. Oktober 1995.



Nostalgiefahrten 1997

Am 1. Mai 1997 übernahm der Dampfbahnverein an elf Wochenenden Nostalgiefahrten bis Hemhofen. Am 31. Dezember 1999 fuhr der letzte Güterzug nach Forchheim. 2008 scheiterten nochmals betriebsnahe Verhandlungen durch die Gemeinden.

Ab 1. April 2005 war die komplette Strecke von Forchheim nach Hemhofen stillgelegt. Bis dahin war die "Deutsche Regionalbahn" Pächter für Sonderfahrten. Am 4. September 2007 eröffnete das Eisenbahn-Bundesamt das Beteiligungsverfahren zur endgültigen Freistellung der gesamten Strecke. Am 21. Februar 2008 war die Freistellung antragsgemäß abgeschlossen. Für den Abbau der Signale und Gleise auf dieser Strecke gibt es ein Bild im FT vom 22. Oktober 2008.



Jetzt Fuß- und Radweg

Am 8. Dezember 2009 kaufte die Gemeinde Heroldsbach die Fläche des Schienenstrangs in ihrer Gemarkung und baute einen Teil als Fuß- und Radweg aus. Die offizielle Eröffnung des Geh- und Radweges durch Bürgermeister Edgar Büttner erfolgte am 16. Juli 2013.

Hermann Meißner hat außerdem ein Buch über die Lokalbahngeschichte zwischen Forchheim und Heiligenstadt mitverfasst. Es ist in den örtlichen Buchhandlungen zu erwerben. Meißners Quellen zur Heroldsbacher Eisenbahngeschichte waren Aufzeichnungen in den Tageszeitungen sowie in den Archiven im Eisenbahnmuseum Nürnberg und der Gemeinde Heroldsbach. red