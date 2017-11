Meinung der Bürger ist gefragt

Wilde Parkerei



Beim Bauamt in Röttenbach kommt es immer häufiger zu Klagen von Bürgern darüber, dass die Autos zu schnell durch den Ort fahren.Zwar gibt es an den Ortseingängen Messtafeln, die die gefahrene Geschwindigkeit anzeigen. Doch - so teilt die Gemeindeverwaltung mit - würden die zwar kurzfristig zur Geschwindigkeitsreduzierung führen. Andernorts, gerade auf Staats- und Kreisstraße, würde die Geschwindigkeit jedoch häufig überschritten.Auch zum Parkverhalten innerhalb der Ortschaft gibt es Beschwerden: Falschparker auf Gehwegen, Rettungswegen oder Behindertenparkplätzen. Die Polizei könne eine ständige Kontrolle nicht gewährleisten.Bürgermeister Ludwig Wahl (FW) und die Verwaltung nehmen das zum Anlass, die Bürger nach ihrer Meinung zu fragen. Im aktuellen Amtsblatt ist der Fragebogen vorbereitet, oder auch online unter www.roettenbach-erh.de kann abgestimmt werden über folgende Fragen:? Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Röttenbach den fahrenden (fließenden) Verkehr überwachen soll?? Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Röttenbach den parkenden (ruhenden) Verkehr überwachen soll?Die Abstimmung ist noch bis 30. November möglich. Der Röttenbacher Gemeinderat will das Ergebnis abwarten und dann in seine Entscheidungen einfließen lassen.