"Mein Kopf feiert Frühling, tausend zündende Ideen. Leuchten bunt am Horizont, kannst du sie seh'n?", fragt der Liedermacher Fabian Wegerer in einem Song. Das Duo Ruth Hümmer-Hutzel und Ralf Aumüller interpretiert musikalisch diesen Liedtitel und setzt gleichzeitig das Thema für den Sinnzeit-Gottesdienst am Sonntag, 11. März, ab 18 Uhr in der katholischen Pfarrkirche in Ebern am Marktplatz.Die Sinnzeit bietet Gelegenheit nachzuspüren, was bei einem selbst am Aufbrechen ist, und "die Frühlingsboten der Seele" zu betrachten. Zu dieser Mut machenden, farbenfrohen Stunde am Sonntagabend laden Elfriede Schneider und Johannes Simon herzlich ein und freuen sich auf die Begegnung.Die Sinnzeit im April in Knetzgau entfällt wegen einer Terminüberschneidung. Am Sonntag, 13. Mai, wird dann wieder eine Sinnzeit in der Pfarrkirche Ebern um 18 Uhr sein.Näheres dazu gibt es im Internet unter www.sinnzeit.de und unter der Telefonnummer 09521/9512471 bei Johannes Simon.