Mehrgenerationenhaus schließt feiertags

Das Mehrgenerationenhaus ist an den Feiertagen Karfreitag und Ostermontag geschlossen. Wegen einer internen Weiterbildung ist das Haus ebenso am Dienstag, 3. April, geschlossen. Es finden keine Veranstaltungen statt. Die Woche nach Ostern beginnt am Mittwoch, 4. April, von 10 bis 12 Uhr mit einem Haus voller "Kinderlachen" mit der geführten Krabbelgruppe. Ab April werden alle Nachmittagsveranstaltungen auf Beginn 14.30 Uhr verschoben, so auch die Veranstaltungen der "Mach-mit"- Senioren, wie z.B. der Spielenachmittag am Mittwoch, 4. April. Am Donnerstag, 5. April, trifft sich das Veeh-Harfen-Ensemble um 14.30 Uhr wie üblich zur Übungsstunde und am Freitag, 6. April, wird ab 14.30 Uhr im "Mach-mit"-Singkreis mit Mila am Piano zu fröhlichen Liedern angestimmt. sek