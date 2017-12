Mehr Werte vermitteln

Hoher Besuch beim BLLV-Kreisverband Kronach: Präsidentin Simone Fleischmann ging bei der Abschlussfeier auf die Bildungspolitik ein und zeichnete treue Mitglieder aus. Durch individuelle Förderung und das Bilden von Kleingruppen könnte den Kindern viel beigebracht werden, erklärte sie bei der Feier in Neukenroth.

Sie bezweifelte die Aussagekraft vieler Studien. "Macht unser Schulsystem die Kinder glücklicher, wenn wir immer öfter messen?", fragte Simone Fleischmann. Es dürften nicht immer mehr Aufgaben an die Schulen übertragen werden. Die Lehrerschaft wolle Inklusion und Integration, aber viele Kollegen seien mit ihrer Kraft an der Grenze. Ein Problem sei auch, dass an Grund- und Mittelschulen Lehrkräfte fehlten.

BLLV-Kreisvorsitzender Jens Schmidt meinte, dass aufgrund des weltweit um sich greifenden Populismus die Werteerziehung immer wichtiger werde. Deutlich aufgewertet werden müsse der vorschulische Bereich. Erzieherinnen müssten auch deutlich mehr Geld bekommen, ergänzte die Präsidentin. Andere Länder honorierten die hier geleistete Basisarbeit angemessen. Auch sollte die Besoldung der Lehrer angeglichen werden. "Lehrer ist ein wunderbarer Beruf, der nie langweilig wird." Ziel müsse mehr Bildungsgerechtigkeit sein. Echte Inklusion sei noch Zukunftsmusik, dabei sei die Motivation der Lehrer vorhanden. "Die meisten fühlen sich mit der Aufgabe ziemlich alleingelassen."

60 000 Kinder mit Fluchthintergrund gingen derzeit an bayerische Schulen, so Fleischmann. Gemeinsam müsse diese Herausforderung bewältigt werden. Bildung sei ein wichtiger Schlüssel zur Integration.

Rudolf Rahmling begeisterte zum 30. Mal mit einer Weihnachtsgeschichte. Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Lehrer-Sängerkollegium unter Leitung von Marius Popp und den Lehrer-Bläsern unter Leitung von Bernd Jungkunz.

Für 70 Jahre Treue wurden der Präsident des Bayerischen Beamtenbunds, Rolf Habermann, und die frühere Landtagsvizepräsidentin Anneliese Fischer geehrt. Die beiden 92-Jährigen wagten anschließend ein Tänzchen. Rainer Glissnik