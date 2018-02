Mehr Polizeikontrollen

Das Faschingswochenende steht an, und bevor alle Faschingsbegeisterten in ihre Kostüme für die Umzüge und Feierlichkeiten schlüpfen, appellierte die Polizei an die Feiernden, selbst in der närrischen Zeit nicht die Kontrolle zu verlieren. Die Polizei wird verstärkt und sehr präsent unterwegs sein, um für Sicherheit zu sorgen, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken.



Jugendschutz

Wie auch in den vergangenen Jahren wird der Fokus erneut auf Jugendschutz und Verkehrskontrollen im Hinblick auf Alkoholkonsum liegen. Der Blick auf die Bilanz der Vorjahre zeige, dass die Kontrollen notwendig und wichtig sind, schreibt die Polizei. 2017 hatten unterfränkische Beamte insgesamt 72 Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter Alkoholeinfluss am Steuer saßen. Davon waren 32 mit Promillewerten zwischen 0,5 und 1,1 gestoppt worden und erhielten Fahrverbote. Bei den übrigen Autofahrern wurden sogar Werte über 1,1 Promille festgestellt. Hier lag die Straftat Trunkenheit im Verkehr vor, und es drohte der Entzug der Fahrerlaubnis. Durch Alkohol am Steuer war es zu insgesamt neun Verkehrsunfällen gekommen, und die Ordnungshüter hatten bei 17 Fahrzeugführern vorsorglich den Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Auch in diesem Jahr will die Polizei Alkoholfahrten verhindern. Deshalb appelliert die Unterfränkische Polizei schon jetzt an alle Faschingsnarren, klug zu handeln und nicht für eine Heimfahrt die Verkehrssicherheit und auch den Führerschein aufs Spiel zu setzen. Verkehrsteilnehmer sollen ihr Fahrzeug stehen lassen, wenn sie Alkohol getrunken haben, auch wenn sie meinen, sich noch "relativ fit" zu fühlen.

Für Kinder und Jugendliche ist die Wirkung des Alkohols besonders gefährlich. Im vergangenen Jahr war nach dem Faschingszug im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld ein 13-jähriges Kind mit Alkoholvergiftung in der Notaufnahme gelandet. Eltern sollten ihre Kinder in Bezug auf deren Alkoholkonsum unbedingt im Blick haben. Gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden ist die Unterfränkische Polizei bei den großen Faschingszügen am Wochenende mit zahlreichen Einsatzkräften und bewährten Sicherheitskonzepten vor Ort. pol