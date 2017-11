Mehr Geld in der Tasche

Vom Forstwirt bis zum Winzer: Für die rund 450 Beschäftigten der grünen Branchen im Landkreis Haßberge gilt ab sofort ein neuer Lohn-Sockel. Darauf weist die Gewerkschaft IG BAU hin. Zum November steigt der spezielle Mindestlohn in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau auf 9,10 Euro pro Stunde - 5,8 Prozent mehr als bisher. Damit stehen am Monatsende knapp 87 Euro zusätzlich auf dem Lohnzettel. Besonders Saisonarbeiter profitieren von dem Lohn-Plus, wie die Industriegewerkschaft (IG) BAU Mainfranken mitteilt. Für die Agrar- und Umweltgewerkschaft ist die Lohnerhöhung überfällig. "Gerade wer als Aushilfe auf dem Bauernhof, in der Gärtnerei oder im Forstbetrieb arbeitet, hat jetzt deutlich mehr in der Tasche", sagt der Bezirksvorsitzende Michael Groha. red