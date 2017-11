Mehr Geld für Betreuung?

Laut Medienberichten hat die Bundesregierung ein 4. Sonderinvestitionsprogramm zum Ausbau der Kinderbetreuung aufgelegt. Davon würden rund 178 Millionen Euro auf bayerische Kommunen entfallen. Die Stadtratsfraktion der Bamberger Allianz (BA) hat dazu an Oberbürgermeister Andreas Starke einige Fragen gestellt.

BA-Stadträtin Ursula Redler weist darauf hin, dass neben dem hohen Gesamtbedarf an Kita-Plätzen der frühestens bis Ende 2020 gedeckt werden kann, insbesondere aktuell Kinderkrippenplätze fehlen. Angesichts der in Aussicht gestellten staatlichen Förderung in Höhe bis zu 90 Prozent, müssten auch Überlegungen angestellt werden, um eine Akut- oder Zwischenlösung für besondere Härtefälle zu finden. "Dem könnte zum Beispiel mit der Aufstellung von speziellen Containern abgeholfen werden", meint Redler.

BA-Fraktionsvorsitzender Dieter Weinsheimer will wissen, wie die Stadt Bamberg gedenkt, von dem Sonderinvestitionsprogramm zum Ausbau der Kinderbetreuung in Höhe von 178 Millionen Euro (für bayerische Kommunen) zu profitieren. Er fragt insbesondere nach, ob es möglich ist, dass die von dem bisher geltenden Finanzrahmen der Stadt nicht erfassten Kita-Träger neu in die KitA-Offensive der Stadt aufgenommen werden. Die BA-Fraktion hat gebeten, die Fragen noch in der Sitzung des nächsten Jugendhilfeausschusses am 16. November zu beantworten. red