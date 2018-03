"Mehr Film" in der Filmburg

Am Dienstag, 27. März, zeigt die Reihe "Mehr-Film" die Produktion "Begabt - Gleichung eines Lebens". Die Tochter einer verstorbenen Wissenschaftlerin ist hochbegabt. Ihr Onkel will ihr ein normales Leben ermöglichen. Die Großmutter besteht darauf, die Begabung zu nutzen. Wie geht der Zwiespalt aus? Beginn ist um 20 Uhr in der Filmburg. red