Mehr Ausgaben wegen Wasserrohrbrüchen

Auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung standen einige Bauangelegenheiten, über die zu beraten war. Bei einem Antrag zur Errichtung eines Wohnhauses mit Garage und Carport am Leimerich erteilte der Gemeinderat die erforderlichen Befreiungen und stimmte dem Bauantrag zu. Es gab eine Nein-Stimme.

Bei einer Bauvoranfrage ging es um die Nutzungsänderung eines Gebäudes am Pfaffenpfad. Dort soll eine Tagespflegeeinrichtung und ein mobiler Pflegedienst entstehen. Der Gemeinderat erteilte die Ausnahme hinsichtlich der Nutzungsänderung und stimmte der formellen Bauvoranfrage zu.



Bilanz der Gemeindewerke

Bei der Stromversorgung 2016 ergab sich ein Überschuss von 55 626 Euro. Die Wasserversorgung schloss mit einem Verlust von 70 793 Euro ab.

Bürgermeister Harald Hofmann (CSU) berichtete von acht Wasserrohrbrüchen in der Hochdruckzone. Durch dieses "Pech" musste die Gemeinde Nüdlingen mehr Wasser beziehen und dazu noch einen höheren Preis zahlen.



Haushalt verzögert sich

Die Verabschiedung des Gemeindehaushalts 2018 wird sich auf Grund von Personal-Engpässen etwas verzögern. Geschäftsleiter Stefan Funk berichtete über eine Reihe von "Eckdaten". In der April-Sitzung wird man mehr darüber erfahren.

Am geplanten Naturschutzgroßprojekt "Grüngitter", das die kommunalen Allianzen Fränkisches Saaletal und Kissinger Bogen im Jahr 2018 gemeinsam angehen, wird sich auch die Gemeinde Nüdlingen mit bis zu 1750 Euro pro Jahr beteiligen. In diesem Zusammenhang regte Theodor Hein (Bürgerblock) an, auf das gewohnte Mulchen bei Wegrändern zu verzichten und einen Mähplan zu erstellen. "Das Grüngitter ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein", meinte er. Zweiter Bürgermeister Edgar Thomas (CSU) wandte sich gegen ein "Untergangs-Szenario".



Lob für großes Interesse

Die große Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern aus Nüdlingen und Haard an den Varianten der Ortsumgehung nannte Bürgermeister Hofmann erfreulich. Bei der Bürgerversammlung zum Thema Ortsumgehung waren etwa 290 Einwohner anwesend, die bei der Vorstellung des Straßenbauamts im Hinblick auf mögliche Trassen mit Interesse folgten.

Eine Festlegung auf eine bestimmte Trasse wird erst nach Abschluss vieler Untersuchungen erfolgen können. ksta