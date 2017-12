Flotte Musik, flinke Füße: Boogie Woogie: Der Tanz, den einst amerikanische Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg nach Europa brachten, kommt nie aus der Mode. Dabei ist Boogie Woogie mehr als "nur" tanzen, Boogie Woogie ist ein Lebensgefühl - darin zeigen sich die beiden Tanztrainer Kathrin Jakob und Dirk Schwab sicher, die ab Freitag an acht Abenden den kultigen Paartanz mit den schnellen Schrittfolgen und den schwungvollen Hebefiguren nach Kronach holen.



Acht Stunden-Kurs

"Wer gern ,Dick Brave‘ oder ,The Baseballs‘ hört, bei den Songs der alten Rock'n'Roller richtig gute Laune bekommt und dazu gerne stilgerecht lostanzen möchte, der ist bei uns genau richtig", machen Kathrin und Dirk schon einmal mächtig Lust auf den acht Stunden umfassenden Tanzkurs für Anfänger. Dabei kümmern sich die beiden nicht nur um Schritte und Figuren, sondern auch um eine gute Technik bei der Kommunikation im Paar. "So sieht es später auf der Tanzfläche ganz locker und lässig aus und macht viel mehr Spaß. Vorkenntnisse sind überhaupt nicht erforderlich", ermuntern die Trainer, die insbesondere Spaß an der Musik und Freude an der Bewegung vermitteln wollen - den gleichen Spaß, den sie selbst auch haben. 1997 lernte sich das Paar über den Rock'n'Roll-Formationstanz beim ATSV Kronach kennen. Anschließend absolvierten sie auch den üblichen Standard-Latein-Tanzkurs-Weg in verschiedenen Tanzschulen. "Eines Tages aber sahen wir die TV-Übertragung des ersten deutschen Swing-Cups - und sofort war klar: Das Swing-Fieber hatte uns gepackt!", verrät Kathrin.

2009 fanden die beiden einen Lindy Hop-Workshop in Erlangen und wurden von da nach München zum ersten "All-you-can-Swing-Weekend" von Marcus Koch und Bärbl Kaufer weitergeleitet. Daraufhin folgten weitere Tanzfestivals. Seit Februar 2011 tanzt das Paar nun gemeinsam bei der Boogie-Gang des TSC Roth. Neben dem Boogie Woogie tanzen sie auch noch sehr gerne beispielsweise Lindy Hop, Charleston und Blues und auch West-Coast-Swing, Bugg und Balboa und vieles mehr.



Faszination

Um ihr Wissen besser weitergeben zu können, machten sie 2013 die Fachtrainer-Ausbildung für Boogie-Woogie beim Deutschen Rock'n'Roll-und Boogie-Woogie-Verband (DRBV) und schlossen diese mit der C-Trainer-Lizenz erfolgreich ab. "Als Trainer wollen wir den Spaß am Tanzen weitergeben und möchten jeden dazu inspirieren, seinen eigenen Stil zu finden", betonen die beiden. Die Faszination des Swingtanzens liegt für sie dabei in der unglaublichen Vielfalt, die durch das individuelle Führen und Folgen und die persönliche Musikinterpretation entsteht. Boogie Woogie ist für jedes Alter geeignet. Aufgrund der Vielzahl an Grundschritt- und Figurenvarianten sowie -stilen kann jeder zwischen 6 und 99 Jahren seine Freude an Musik und Bewegung in einem Paartanz ausleben.



Kleiner Tipp für die Damen

Passend zur Musik, der eigenen Stimmung und persönlichen Konstitution kann dabei jeder den oder die Grundschritte wählen, die er möchte. Genauso vielfältig wie die Grundschritte sind die Figuren, die von einfachen Grundfiguren - beispielsweise Platzwechsel oder Drehungen - bis hin zu anspruchsvollen Akrobatiken reichen. Der Tanz kann somit leicht erlernt und mit fortschreitender tänzerischer Erfahrung weiter und schwieriger ausgebaut werden. Abschließend noch ein kleiner Tipp für die Damen: Für Boogie Woogie braucht man keine richtigen Tanzschuhe. Alles mit Absatz ist hier eher hinderlich. Am besten geeignet sind flache Schuhe, in denen man gut laufen kann - wie Sneakers, Turnschuhe oder Ballerina. Der Tanzkurs findet immer freitags ab 18 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht unbedingt erforderlich, erleichtert aber die Planung. Let's Boogie!