Mehr als Gurlitt und Co

Provenienzforschung





Für Einheimische



red



Am kommenden Mittwoch, 23. August, findet ab 12.30 Uhr der nächste Kunstsnack im Historischen Museum statt. Initiiert vom Freundeskreis der Museen um den Bamberger Dom beleuchtet Museumsdirektorin Regina Hanemann die Provenienzforschung im Allgemeinen und ihre spezielle Bedeutung für Bamberg. Die Führung dauert ca. 30 Minuten.Die Provenienzforschung hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt und ist vor allem durch die Gurlitt-Sammlung und Filme wie "Monuments Men" und "Die Dame in Gold" ins öffentliche Interesses gerückt. Doch was versteht man eigentlich genau darunter? Was beinhaltet diese Forschung, wer betreibt sie und welche Werke und Sammlungen sind davon betroffen? Wie lassen sich Kunstwerke identifizieren, die ihren Eigentümern unrechtmäßig zwischen 1933 und 1945 entzogen worden sind? Und worin liegt der Unterschied zwischen Raub- und Beutekunst?Das Historische Museum Bamberg blickt auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurück. Im Rahmen eines Forschungsprojekts zur Provenienzforschung, das seit 2012 existiert, wurde der Bestand, der zwischen 1933 und 1945 angeschafft wurde, systematisch daraufhin untersucht, ob er Kulturgüter enthält, die das NS-Regime vor allem jüdischen Besitzern entzogen hatte. Die umfangreichen Ergebnisse sind in der Sonderausstellung "Spurensuche" des Museums noch bis zum 15. Oktober zu betrachten. Der Kunstsnack führt anhand von ausgewählten Exponaten in dieses komplexe Thema ein.Treffpunkt ist an der Kasse des Historischen Museums am Domplatz 7 in Bamberg. Führung und Eintritt kosten 7 Euro. Alternativ gilt auch das Dombergticket.Die "Kunstsnacks" am Domberg sind ein Angebot speziell für Einheimische und in Bamberg Berufstätige. Bei den Kurzführungen in der Mittagspause stellen die Dombergmuseen reihum jeweils ein interessantes Ausstellungsstück vor. Die Kooperation "Domberg - Museen um den Bamberger Dom" umfasst das Diözesanmuseum, das Historische Museum in der Alten Hofhaltung, die Staatsgalerie in der Neuen Residenz, die Prunkräume der Neuen Residenz und die Staatsbibliothek Bamberg. Es fallen die regulären Eintrittskosten an.Mehr Information zu den Angeboten der Museen am Domberg auf domberg-bamberg.de