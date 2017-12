Alexander Müller



Von den 16 157 Wählern in der Stadt Kulmbach waren alleine 5616 Briefwähler. Das geht aus den Angaben des Landratsamts hervor.

Gestern erreichte uns in der Redaktion sogar der Anruf eines Lesers, der die 75,68 Prozent Wahlbeteiligung in der Stadt anzweifelte. Denn: In den einzelnen Wahllokalen überschritt die Beteiligung in vielen Fällen die 50 Prozent nicht. Wenn am Ende aber der Anteil der Briefwähler dazugerechnet wird, treibt dies die Zahl nach oben und sorgt für das Resultat.

In der Stadt hat es insgesamt 21 350 Wahlberechtigte und 16 157 Wähler gegeben. Damit errechnet sich die Beteiligung, indem man die Anzahl der Wähler durch die der Wahlberechtigten dividiert.

Die Wahlhelfer in den Wahllokalen und in den Landratsämtern hatten am Sonntag sehr viel tun und waren engagiert bei der Sache. Dennoch hatten wir zum Zeitpunkt unseres Redaktionsschlusses noch nicht alle Ergebnisse, so dass in der Übersicht die Bamberger Gemeinden fehlten. Im dortigen Landkreis hatte man zwei Wahlkreise zu betreuen und hatte sich zunächst auf den größeren Wahlkreis Bamberg konzentriert.

Auch die Übersicht über das Kulmbacher Ergebnis konnten wir nicht rechtzeitig komplettieren. Aus diesem Grund haben wir beide Tabellen heute nochmals auf dieser und der gegenüberliegenden Seite abgedruckt.