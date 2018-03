Mehr als 1000 Krankenpfleger ausgebildet

Im Jahr 1952 als staatlich anerkannte Krankenpflegeschule gegründet, ist das Helios Bildungszentrum seit bald 66 Jahren fester Bestandteil der Gesundheitslandschaft der Region Bad Kissingen. Die Schuleinrichtung ist für insgesamt 75 Schüler ausgelegt und vom Freistaat genehmigt.

Aufgrund der mehr als sechs Jahrzehnte andauernden, kontinuierlichen und akribischen Arbeit des Lehrer-Kollegiums kann man jetzt einen schönen Meilenstein melden: Wenn der Oberkurs des Bildungszentrums im September dieses Jahres seine Abschlussprüfung ablegt, werden seit 1952 mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler ihre Ausbildung in Bad Kissingen erfolgreich gemeistert haben: "Diese Marke ist ein schönes Ergebnis unserer Arbeit", zeigt sich Erhard Bieber erfreut.

Er ist seit 1995 Lehrkraft und seit 2005 Schulleiter des Helios Bildungszentrums. Thomas Garten, Pflegedirektor des Helios St.-Elisabeth-Krankenhauses in Bad Kissingen, unterstreicht die Bedeutung der Einrichtung: "Das Helios Bildungszentrum Bad Kissingen ist für unser Krankenhaus die Quelle der pflegefachlichen Erneuerung."

Ein Grund für die guten Ausbildungszahlen ist die hohe Auslastung der Schule. Besonders in den 70er und 80er Jahren waren stets alle 25 Plätze der drei möglichen Kurse voll besetzt. In den 1990er Jahren gab es in manchen Jahrgängen bis zu 700 Bewerbungen für die begehrten Ausbildungsplätze. Das hat sich laut Bieber mittlerweile geändert: "Wir haben immer noch mehr Bewerber als Ausbildungsplätze, aber das Verhältnis hat sich stark verschoben."



Vielfalt und Spezialisierungen

Die Gründe dafür sind vielseitig, so Bieber: "Der Trend geht immer mehr zum Studium. Dabei hat der Beruf der Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen ausgezeichnete Zukunftsperspektiven. Und er ist hochattraktiv. In der heutigen Zeit erfordert er neben dem medizinisch-pflegerischen Wissen und Können auch Know-how in den unterschiedlichsten Bereichen wie IT und Krankenhaussoftware, Dokumentation, Kommunikation und Prozessorganisation. Im Grunde geht es darum, den stationären Aufenthalt eines Patienten von der Aufnahme bis zur Entlassung fachlich einwandfrei und serviceorientiert zu begleiten und zu koordinieren."



Veränderte Anforderungen

Mit den veränderten Anforderungen an die Pflegenden hat sich das Berufsbild gewandelt. Das macht sich auch in der Ausbildung bemerkbar. Aufgrund des technischen Fortschritts in der Medizin muss eine Pflegekraft heutzutage mit hochmodernen Geräten, wie Dialysegerät oder Langzeit-EKG, umgehen können. Auch das will gelernt sein. "Damals waren die Anforderungen an das Pflegepersonal noch nicht so hoch. Für uns war es schon eine große Veränderung, als wir den ersten Computer bekommen haben", erinnert sich Generaloberin Schwester Regina vom Orden der Elisabethinerinnen. Sie war von 1975 bis 1995 Schulleiterin und bis 1998 Lehrkraft an der damaligen Krankenpflegeschule in Bad Kissingen.

Neben der Technik haben sich weitere Dinge verändert: "Auch die Abschaffung der Häubchen für Schülerinnen war ein großes Thema oder die ersten Männer in unseren Kursen. Das hat aber sehr gut funktioniert, deshalb haben wir es beibehalten", schwelgt Schwester Regina in Erinnerungen. Heute leitet sie das Kloster der Elisabethinerinnen am Helios St.-Elisabeth-Krankenhaus und hat ihr Büro in dem Raum, in dem sie 1960 selbst als eine der Ersten an Anatomie-Kursen teilnahm. Mit einem Lächeln erzählt sie, wie sehr sie sich freut, wenn sie auf Station ehemalige Schüler trifft.



Nächster Kurs

Der nächste Kurs zur Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger/-in beginnt am 1. Oktober 2018. Anmeldungen sind weiterhin möglich. red