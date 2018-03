Meederer halten fest an ihrem Schützenfest

Der Schützenverein in Meeder feiert in drei Jahren sein 50-jähriges Bestehen. Mit Blick auf das Jubiläum seien Schönheitsreparaturen am und im Schützenheim erforderlich, sagte Oberschützenmeister Matthias Blümig bei der Hauptversammlung und appellierte an die Mitglieder, sich einzubringen.

Ein breites Sportangebot für fast alle olympischen Disziplinen des Schießsports kann auf der Anlage in Meeder ausgeübt werden. Dazu gehören das Schießen mit Luftdruckwaffen auf zehn Meter sowie die kleinkalibrigen Disziplinen im Distanzbereich 25 Meter mit der Sport- und Gebrauchspistole beziehungsweise dem Revolver, die olympische Schnellfeuerpistole sowie auf 50 Meter mit dem KK-Gewehr und der freien Pistole. Interessenten könnten zu Schnupperstunden kommen.

Die Mitgliederzahl des Vereins ist im vergangenen Jahr erfreulich um vier auf 114 gestiegen. Auch für dieses Jahr sind wieder zahlreiche Veranstaltungen geplant, die zum Ziel haben, den Bekanntheitsgrad zu steigern, das Interesse am Schießsport zu wecken, Freundschaften zu pflegen, Trainings- und Wettkampfleistungen zu steigern und dabei - ganz wichtig - das Geld für den Unterhalt des Schützenhauses zu erwirtschaften. Oberschützenmeister Blümig verwies auf die Neuwahlen im nächsten Jahr. Die Mitglieder sollten sich jetzt schon Mitglieder Gedanken machen, ob sie sich für die Arbeit im Vorstand zur Verfügung stellen könnten.

Die Landjugend Meeder, die bei ihren Festen das Schützenhaus nutzt, feiert in diesem Jahr ihr 55. Jubiläum. Am Festumzug am 3. Juni wird der Verein teilnehmen. Blümig dankte seinen Vorstandskollegen für die Zusammenarbeit und allen Mitgliedern, die ihre Freizeit für den Verein opferten.



Nadeln und Urkunden

Auf den Schießsport ging Schützenmeister Karl-Heinz Blümig ein und konnte vordere Plätze vermelden. Die Nadeln und Urkunden händigte er zusammen mit Harald Goch aus. Die zahlreichen Schießveranstaltungen im Schützenhaus Meeder seien eine wichtige Einnahmequelle. Die Schießwettkämpfe bei den befreundeten Vereinen Scheuerfeld, Neuses und Weitramsdorf würden weiterhin durchgeführt, sagte der Schützenmeister. Er lud zum Training freitagabends ab 18 Uhr ein, bei Bedarf sei auch Sonntagmorgen möglich. Auch Bogenschießen biete der Verein wieder an, wobei zwei Schützen gleichzeitig üben könnten.

Karl-Heinz Blümig berichtete, dass durch Umbauten im Schützenhaus die Bleistaubbelastung erheblich abgenommen habe, nachdem die Geschosse nun aufgefangen würden.

Der Schützenverein steht finanziell gut da, war dem Bericht zu entnehmen. Der neu vorgelegte Haushaltsentwurf wurde angenommen. Die Beiträge bleiben unverändert. Bemerkenswert nannte Bürgermeister Bernd Höfer die Leistungen des Schützenvereins, dem er als Mitglied angehört. Die Tradition des Schützenfestes fortzuführen gehöre zum Schützenverein. Er werde wieder die Schirmherrschaft beim Fest übernehmen. Karin Günther