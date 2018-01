Medwork: Startschuss für 6. Auflage

Wahl und Wink wieder dabei



Die Vorbereitungen für die sechste Auflage des Medwork-Triathlons in Höchstadt laufen auf Hochtouren. Am Sonntag, 10. September, werden wieder mehr als 600 Sportler erwartet, die - als Einzelsportler oder in der Staffel - auf der olympischen (1,5 km/ 40 km/10 km) oder der Sprint-Distanz (400 m/20 km/5 km) an den Start gehen. Anmeldungen werden unter www.medwork-triathlon.de angenommen, wobei nur noch wenige Plätze frei sind.Geschwommen wird - wie gehabt - im Höchstadter Freibad, die Radrunde führt über Etzelskirchen, Zentbechhofen und Aisch zurück nach Höchstadt. Die 2,5 Kilometer lange Laufstrecke geht durch das Wohngebiet rund ums Freibad. Wie Gerald Geier vom Organisationsteam beim Treffen mit Partnern und Sponsoren betonte, werden wieder mehr als 150 Helfer im Einsatz sein, die sich um das Wohl der Athleten kümmern. Feuerwehr und Polizei sperren Straßen und Kreuzungen ab.Der erste Startschuss ertönt um 9.30 Uhr, gegen 15.30 Uhr werden wohl die letzten Teilnehmer im Ziel eintrudeln. Moderation und Siegerehrung übernehmen wieder die erfahrenen Willi Wahl und Carsten Wink. Neu sind laut Geier in diesem Jahr zwei Foodtrucks, deren kulinarisches Angebot sich auch an Vegetarier richtet.Alle Triathleten unterstützen die Aktion "Lauf für Kinderherzen", denn jeder zurückgelegte Kilometer wird von den Sponsoren mit einem Betrag unterstützt. In den vergangenen fünf Jahren wurden auf dieses Weise mehr als 5000 Euro für den guten Zweck gesammelt. Auch deshalb sind die Organisatoren froh, die Verträge mit den Partnern um drei Jahre verlängert zu haben. "Auf diese Treue sind wir besonders stolz", sagte Geier, der mit einem Auge schon auf das zehnte Jubiläum des Triathlons im Jahr 2021 schielt.