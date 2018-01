Medve leitet Gastroenterologie

Martin Medve ist Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie und verfügt über eine sehr breite Ausbildung auf dem Gebiet der Gastroenterologie. "Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, mit Herrn Dr. Medve einen Experten für Gastroenterologie für unsere Klinik hier in Kronach zu gewinnen.

Er hat bereits in mehreren leitenden Positionen gearbeitet und ist fachlich sehr breit aufgestellt. Somit wird er unser medizinisches Portfolio in der Inneren Medizin optimal ergänzen", erläutert Klinikgeschäftsführer Christian Kloeters.



Ausbildung

Martin Medve verfügt über große Erfahrung auf dem Gebiet der gesamten Gastroenterologie und ist unter anderem Experte für die Durchführung endoskopischer Diagnostik und Therapie des Magen-Darm-Trakts. Er beherrscht laut Kloeters alle interventionellen Techniken, die er dank der exzellenten apparativen Ausstattung des Hauses optimal einsetzen kann. Daneben wird er sich intensiv auf die Ausbildung der Assistenzärzte konzentrieren und somit ein starkes Team für die Gastroenterologie der Helios-Frankenwaldklinik aufbauen.

"Dank der freundlichen und professionellen Unterstützung der Klinikgeschäftsführung und des Teams in der Gastroenterologie hatte ich einen sehr guten Start in der Helios-Frankenwaldklinik. Meine Mitarbeiter sind hochmotiviert, erfahren und bestens qualifiziert. Wir haben somit optimale Voraussetzungen, um unsere Patienten auf einem sehr hohen Niveau zu behandeln", so Medve.



Aus Nordrhein-Westfalen

Martin Medve ist in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Er studierte und promovierte an der Universität Düsseldorf, wo er auch seine medizinische Facharztausbildung begann. Verschiedene Assistenzarztstellen führten ihn an Kliniken im Rheinland und im Ruhrgebiet. 2004 erlangte er die Anerkennung als Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie. Anschließend übernahm er mehrere oberärztliche und chefärztliche Positionen - unter anderem in den Helios Kliniken Krefeld sowie in Oberhausen und an der Uniklinik Düsseldorf.

"Ich wünsche Herrn Medve, dass er sich in unserer Klinik wohlfühlt und freue mich auf die Zusammenarbeit. Als Teamplayer wird er mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fachbereiche gut zusammenarbeiten und für eine beste Versorgung unserer Patienten sorgen", so Klinikgeschäftsführer Kloeters. Medve folgt damit Prof. Mönkemüller, der zuvor diese Sektion geleitet hat.