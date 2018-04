Medizinischer Vortrag und VdK-Ausflüge

Zu einem Vortragsnachmittag in Dittersbrunn im

Gasthaus Hagel lädt der VdK-Ortsverband Ebensfeld am Donnerstag, 19. April, ab 14 Uhr ein. Referent ist der Apotheker Ralph Bukowski, der zu dem Thema "Darmträgheit und Inkontinenz" sprechen wird. Die Mutter- und Vatertagsfeier des VdK findet nicht wie irrtümlich angegeben am 12. Mai, sondern am 5. Mai in Birkach im Haus der Bäuerin statt. Beginn ist um 14 Uhr. Für die angekündigten Tagesfahrten am Donnerstag, 24. Mai, nach Coburg und Schmalkalden sowie am 26. Juni in die Oberpfalz werden ab sofort Anmeldungen angenommen. Das Busunternehmen Schmuck unternimmt vom 7. bis 13. Juni eine sehr schöne Mehrtagesfahrt ins Riesengebirge, der VdK-Ortsverband schließt sich dieser Fahrt an. Näheres zum genauen Programm und Reiseverlauf kann bei Martina Buhr (Telefon 09547/1397) erfragt werden. Anmeldungen werden bis spätestens 20. April angenommen. Bei allen Fahrten und Vorträgen sind selbstverständlich auch Nichtmitglieder willkommen. red