Meditation in Hesselbach

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Christina Margarete Uhlmann den Kurs Entschleunigen mit Meditation an. Stattfinden wird er am Donnerstag, 12. April, von 19 bis 20.30 Uhr im Gemeindehaus Hesselbach (Angerhäuser 1). Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS-Kronach unter 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de