Mediengruppe wirft Blick in digitale Zukunft

Einen Blick in die digitale Zukunft von großen Handelsunternehmen, Verlagen und Industriebetrieben warfen gestern Experten aus den Bereichen Strategie, Online-Marketing und Geschäftsbeziehungen auf dem Firmengelände der Mediengruppe Oberfranken (MGO) - zu der auch der Fränkische Tag gehört. Zur Veranstaltung der MGO-Druckereien in der Gutenbergstraße waren rund 100 geladene Gäste aus der Wirtschaft gekommen, um Impulse und Best-Practice-Beispiele zum Thema "Total digital? Kundenansprache auf allen Kanälen" mit nach Hause zu nehmen. Erläutert wurden Lösungen für Kommunikation in der virtuellen Realität, die Automatisierung von Vertriebswegen oder Konzepte, wie sie die Münchner MGO-Digitalagentur Edelweiss72 (Bild, unter anderem tätig für den ADAC) umsetzt. Foto: Ronald Rinklef