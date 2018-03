Medaillen für Fotoclub bei Bezirksschau

Die besten Fotografen der oberfränkischen Clubs und die Einzelmitglieder im Deutschen Verband für Fotografie präsentierten in einer Leistungsschau ihre besten Werke einer professionellen Jury bestehend aus Josef Graf, Hans König und Uwe Bennighoff aus dem DVF-Bezirk Oberpfalz/Niederbayern.

Eingegangen waren 410 Fotos in den Sparten Einzelbild oder Serie, darunter vier Jugendliche mit insgesamt 24 Werken. 129 Bilder wurden angenommen, davon wurden fünf Werke mit Medaillen und 19 Bilder mit Urkunden ausgezeichnet.

Die Bilder werden im Rosenthal-Theater, Hohenberger Straße 9 in 95100 Selb vom 8. bis 29. April präsentiert. Die Eröffnung und Preisverleihung findet am 8. April um 14 Uhr statt. Mit neun Teilnehmern erreichte der Fotoclub Coburg in einem starken Teilnehmerfeld in der Clubwertung den Vizemeistertitel. Medaillen erhielten Patricia Fitz mit "Anita 1", Robert Büchner: "Brunnenkapelle" und Peter Jojko: "Abends am Strand". Mit einer Urkunde ausgezeichnet wurden Klaus Wöhners "Weißer Pfau", Peter Leutheußers "Blick aus dem Lincoln-Center" und Peter Jojkos "Karlstalschlucht". Zusätzlich angenommen wurden 15 Bilder von Klaus Wöhner, Patricia Fitz, Robert Büchner, Erika Büchner, Peter Leutheußer, Angelika Dietrich, Ratomir Radomirovic und Peter Jojko. red