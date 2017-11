Maximilian Raimund führt die Landjugend

"Man muss das Rad nicht neu erfinden, aber schauen, dass es sich weiterdreht." Das sagte der scheidende Bezirksvorsitzende Stefan Walther beim Herbstgruppenleitertreffen des Landjugend-Bezirksverbandes Oberfranken in Unterzaubach vor 70 Delegierten. Auf der Tagesordnung standen neben einem Vortrag mit dem Titel "Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!" die Ergänzungswahlen zum Landjugend-Bezirksvorstand.

Nicht nur Stefan Walther trat aus beruflichen Gründen von seinem Posten als Bezirksvorsitzender zurück, sondern auch sein zweiter Stellvertreter, Benjamin Otto. Auf weiblicher Seite schied Nina Meister als erste stellvertretende Bezirksvorsitzende aus. Nach über sechs Jahren im Landjugendbezirk sehe sie die Zeit gekommen, den Vorstand zu verjüngen und ihre Kenntnisse stärker auf Landesebene einzubringen. Im Gegensatz zur gängigen Meinung, es gäbe immer weniger Ehrenamtliche, die Lust haben, sich zu engagieren, konnte Landesvorsitzender Martin Baumgärtner als Wahlleiter zu jedem Wahlgang mehrere Vorschläge notieren.

Den Landjugend-Bezirksverband Oberfranken führt nun Maximilian Raimund als neuer männlicher Bezirksvorsitzender in Kooperation mit seinem weiblichen Pendant, Chiara Hartmann, an. Sie werden dabei zukünftig tatkräftig durch den neuen stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Max Backert, erste stellvertretende Bezirksvorsitzende Bianca Faber und Oliver Rauh als neuer Beisitzer unterstützt.



Fahrt zur Grünen Woche

Organisiert werden nun die traditionelle Fahrt zur "Grünen Woche" in Berlin im Januar sowie auch ein Bus zum Deutschen Landjugendtag im Juni 2018 im hessischen Fritzlar. Kümmern wird sich die neue Vorstandsschaft zudem um die deutsch-israelische und deutsch-russische Begegnung sowie um das 3. Soccerturnier. Auch werden sie sich für die Stärkung des Demokratie-Bewusstseins in der Landjugend einsetzen und bleiben dazu in Kontakt mit der Mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus.

Der Bezirksverband Oberfranken vereinigt in 33 Landjugendgruppen und 14 Ringe Junger Landfrauen und Landwirte insgesamt rund 3400 Jugendliche und junge Erwachsene. Neben jugend- und agrarpolitischen Themen steht die Persönlichkeitsbildung und Stärkung des Selbstbewusstseins der Mitglieder im Vordergrund.

Das Angebot umfasst zudem agrarfachliche Lehrfahrten und Seminare, Veranstaltungen zu Brauchtum, Sport und Kultur sowie Bildungsangebote und Jugendbegegnungen im In- und Ausland.

Je nach Interesse können sich die Mitglieder in dem Arbeitskreis Jugend- und Gesellschaftspolitik (AK I), im Arbeitskreis Agrarpolitik (AK II) oder in den bayernweit einmaligen Arbeitskreisen Mädchen und Frauen (AK MuF) sowie Volkstanz und Brauchtumspflege (AK VT) engagieren. Klaus-Peter Wulf