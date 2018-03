Mauer und Transporter mit Goldfarbe lackiert

Ein bislang unbekannter Täter besprühte in der Nacht zum Samstag eine Hausmauer in der Mühlgasse mit goldener Schrift. Weiterhin wurde ein Schild des Fachmarktzentrums und ein Kleintransporter mit derselben Buchstabenfolge besprüht. Der Sachschaden an der Mauer beträgt rund 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen.