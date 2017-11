Mauer am Friedhof wird abgedeckt

Vor einiger Zeit sei die Kupfereindeckung der Friedhofsmauer in Gleißenberg "geklaut" worden, war in der Sitzung des Vestenbergsgreuther Gemeinderats am Montagabend zu hören. Seither habe sich die Mauer witterungsbedingt verfärbt. Die Kirchengemeinde will nun eine Abdeckung aus Aluminium anbringen lassen und ersuchte bei der Marktgemeinde um einen Zuschuss, denn die Vestenbergsgreuther Ortsteile Frickenhöchstadt und Ochsenschenkel gehören zur Kirchengemeinde Gleißenberg und werden auf dem dortigen Friedhof bestattet.

Die Kosten wurden von der zuständigen Pfarrerin mit knapp 10 000 Euro beziffert. Bürgermeister Helmut Lottes (CSU//UB) hatte anhand der Einwohnerzahlen beider Orte einen Anteil von sieben Prozent an der Kirchengemeinde errechnet. Auf die Kosten umgerechnet, wäre das ein Zuschuss von 700 Euro. In der Sitzung zeigten sich die Räte großzügig und entschieden sich, die Kirchengemeinde mit 750 Euro zu unterstützen.

Auch der Sportschützenverein "Steigerwald" Vestenbergsgreuth erhält eine Förderung in Höhe von 700 Euro für die Renovierung seines Schießraumes.