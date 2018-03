Matthias Wendler tritt zurück

Aus beruflichen und privaten Gründen hat Matthias Wendler (JuF) sein Ausscheiden aus dem Marktgemeinderat Gößweinstein beantragt. Diesem Antrag gab das Gremium während der jüngsten Sitzung einstimmig statt.

Listennachfolger ist Alfred Kern aus dem Aussiedlerhof in Morschreuth, der in der nächsten Sitzung als neuer Gemeinderat vereidigt werden soll. Kern hätte allerdings die Möglichkeit, seine Berufung abzulehnen.

Matthias Wendler wurde in der Kommunalwahl 2014 erstmals für die CSU-nahe Wählergruppe Jugend und Frauen (JuF) in den Marktgemeinderat gewählt und bekleidete seitdem auch das Amt des CSU/JuF-Fraktionssprechers. Neben der ehemaligen Jugendbeauftragten des Marktes, Tanja Rost, war Wendler für die Wählergruppe JuF im Marktgemeinderat vertreten.

In seinem Rücktrittsgesuch teilt Wendler mit, dass sich seit dem Antritt des Ehrenamts seine berufliche sowie familiäre Situation grundlegend verändert habe. Seine Führungsposition bei einem Forchheimer Geldinstitut umfasse inzwischen auch repräsentative Aufgaben, die häufig mit den Terminen der Gemeinderatssitzungen kollidierten, schreibt Wendler. Auch seine Rolle als bald zweifacher Familienvater nehme ebenfalls nicht unerhebliche Zeit in Anspruch.

Bereits im abgelaufenen Jahr sei es für ihn zunehmend schwieriger gewesen, das Amt des Gemeinderats im erforderlichen Umfang und mit der notwendigen inhaltlichen Vorbereitung zu begleiten. "Da sich dieser Fakt in Kürze noch verschärfen wird, bitte ich um Zustimmung meines Antrags auf Ausscheiden aus dem Gremium zum 30. April nach der Gemeindeordnung", schließt Wendler seinen Antrag ab. tw