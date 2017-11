Matthias Sperber führt nun das Blasorchester Ebern

Seit 2013 war das Blasorchester ohne Ersten Vorsitzenden gewesen. Doch diese Zeit ist nun zu Ende: Seit der Jahreshauptversammlung hat das Orchester wieder einen Vorsitzenden. Stefan Plott, der in den vergangenen Jahren das Amt des Zweiten Vorsitzenden und damit die Führung des Vereins hatte, war sehr erfreut. "Matthias Sperber hat sich bereiterklärt, den Posten zu übernehmen", verkündete er rund 45 anwesenden Mitgliedern.

Der Sendelbacher Matthias Sperber war selbst etliche Jahre aktiver Musiker im Orchester. 2004 musste er das aktive Musizieren beenden. Er erinnert sich gerne an seine aktive Musiker-Zeit, vor allem an die beiden USA-Tourneen, von denen er etliche Anekdoten erzählen kann. Auch wenn der 40-Jährige seit 13 Jahren nicht mehr aktiv ist, blieb er dem Verein immer verbunden. Das zeigte sich bereits im Frühjahr 2017, als er beim "Absolut-Musik"-Konzert, bei dem auch der neue Dirigent Sebastian Saffer vorgestellt wurde, moderierte.

Den Posten des Zweiten Vorsitzenden übernahm Günter Rüpplein. Mit Matthias Sperber und dem neuen Dirigenten Sebastian Saffer ergeben die drei das neue Führungsgespann, das bereits Pläne für das kommende Jahr hat. So soll die Unterhaltungsmusik für die Spielsaison 2018 neu gestaltet werden. Ein Probenwochenende im März wird das nächste "Absolut-Musik"-Konzert am 7. April vorbereiten. Das Orchester soll auch wieder einmal an einem Wertungsspiel teilnehmen. Die Proben für die Weihnachtskonzerte am 10. Dezember in Rentweinsdorf und am 17. Dezember in Ebern haben bereits begonnen.

Alles umkrempeln wollen die neuen Chefs aber nicht: "Bekanntes bewahren und die Tradition fortsetzen", antwortete Matthias Sperber auf die Frage, ob er schon Ideen für seine Amtszeit habe. Katharina Becht