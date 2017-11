Matinée für Blockflöten und Truhenorgel

Am Sonntag, 26. November, haben sich die Veranstalter der Reihe Musik exquisit kurzfristig zu einer Matinée um 11.30 Uhr in der Johanneskirche Alterlangen entschlossen: Die Orgeltruhe von Johannes Rohlf klingt mitteltönig gestimmt ideal zu einer Renaissance-Blockflöte und entwickelt eine außergewöhnliche Klangpracht - gleichsam wie ein Dialog unter Flöten. Bärbel Hanslik, die Leiterin der Erlanger Sing- und Musikschule, spielt an verschiedenen Blockflöten, die ideal auf die Orgel eingestimmt sind. Es gibt Werke unter anderem von William White, Antonio de Cabezón und Giovanni Cima - und als Kontrast zeitgenössische Kompositionen, bei der die Blockflöte in besonderen Techniken eingesetzt wird. Christoph Reinhold Morath steuert noch einige Stücke am kecken Tischregal bei, das ebenfalls mitteltönig gestimmt ist. Die Instrumente können nach der Matinée auch besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. red