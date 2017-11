Mathe-Unterricht digital

Durch eine großzügige Spende des "Vereins der Freunde der Realschule Bad Kissingen" wurde die Anschaffung sechs neuer Notebooks für den Mathematikunterricht möglich.

In Diskussionen rund um die Bildungspolitik fällt immer wieder das Schlagwort "Digitalisierung". Doch wie lässt sich Letztere im Schulalltag sinnvoll integrieren? Diese Frage stellte sich zu Schuljahresbeginn auch die Fachschaft Mathematik, allen voran die Fachschaftsleitung Maria Seitz und die Seminarlehrerin Barbara Kraus. Schnell kam man zu dem Schluss, dass ein fachgerechter und sinnvoller Medieneinsatz in diesem Fach am besten mit einer flexibel einsetzbaren Ausstattung vermittelt werden kann. Hierfür eignen sich zweifelsohne Notebooks, auf denen entsprechende Mathematikprogramme installiert werden, optimal.

Ohne die Unterstützung des "Vereins der Freunde der Realschule" wäre die zeitnahe Umsetzung des Vorhabens jedoch nicht möglich gewesen. So aber konnten Thomas Menz und Manfred Klabouch der Fachschaft Mathematik sechs neue Notebooks überreichen, die fortan zum Einsatz im Unterricht zur Verfügung stehen. Diese ermöglichen den Schülern einen anderen Zugang zur Mathematik. Sie fördern ein besseres Verständnis, indem sie etwa abstrakte mathematische Zusammenhänge durch ein dynamisches Geometrie- und Algebraprogramm visualisieren können. Ebenso bieten sie eine Vertiefung vieler Inhalte mithilfe von digitalen Lernprogrammen an. Auch den Studienreferendaren wird dadurch die Möglichkeit geboten, die fachorientierte Anwendung digitaler Medien im Unterricht zu erlernen und einzuüben.

Somit werden die Junglehrer ideal auf zukünftige Anforderungen vorbereitet und der Grundbaustein für einen fortschrittlichen Unterricht gelegt.

Fachschaft und Fachseminar Mathematik sowie Schüler der Realschule Bad Kissingen freuten sich über die Unterstützung und übermittelten dem "Verein der Freunde der Realschule" ihren Dank. red