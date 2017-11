Mathe: Gianluca Siccardi, Klara Lipfert und Max Rentsch sind Kreismeister

Nun steht's fest: Gianluca Siccardi, Klara Lipfert und Max Rentsch vertreten den Landkreis Kronach beim Bezirksentscheid der Oberfränkischen Mathematik-Meisterschaft für Grundschulen. Die Viertklässler gewannen den in der GS Marktrodach ausgetragenen Kreisentscheid. Verwirrende Zahlensterne, komplizierte Geometrieaufgaben und knifflige Zahlenrätsel: Alles kein Problem für die Schlaumeier, die am Dienstag bei den Mathe-Meisterschaften der vierten Jahrgangsstufe auf Schulamtsebene gegeneinander antraten. Dass diese mit Zahlen jonglieren können, hatten sie bereits bewiesen, als sie den Wettbewerb an ihren Schulen gewonnen hatten.

Zum Kreisentscheid wurden pro teilnehmender Grundschule in der Regel jeweils das siegreiche Mädchen sowie der siegreiche Junge eingeladen, teilweise auch nur der beziehungsweise die Beste der Schule. 60 Minuten hatten die jungen Mathe-Asse beim Kreisentscheid Zeit für die anspruchsvollen insbesondere Knobelaufgaben, die viel Denkvermögen und einen kühlen Kopf verlangten. Im Vordergrund stand die Freude am Denken und Knobeln und weniger das schematische Rechnen. Dabei hatten es, wie einige Viertklässler später berichteten und auch Schulamtsdirektor Uwe Dörfer bestätigte, die Aufgabenstellungen durchaus in sich. Trotzdem schafften gleich drei der Nachwuchs-Einsteins - Gianluca Siccardi von der Grundschule Johannisthal/Schmölz sowie Max Rentsch und Klara Lipfert, beide von der Grundschule Ludwigsstadt - starke sieben von zehn Punkten.

Der Schulamtsbezirk wird beim Bezirksentscheid jeweils durch das beste Mädchen und den besten Jungen des Kreisentscheids vertreten sowie auch von der- beziehungsweise demjenigen, der von den übrigen Rechenkünstlern die meiste Punktzahl erreichte. Somit haben alle drei - Gianluca, Max und Klara - das Ticket für den Bezirksentscheid gelöst.

Um den Kreissieger bei den Jungs zu küren, ging es für Gianluca und Max ins Stechen, das Gianluca für sich entscheiden konnte. Ein gutes Gefühl hatten alle drei, wobei jedoch die Ansichten über den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben auseinandergingen. Während Max diese als nicht sonderlich schwer empfand, räumten seine Mitschülerin Klara wie auch Gianluca ein, dass ihnen einige nicht so leicht gefallen seien. Max hatte auch als erster sein Lösungsblatt abgegeben, nach gerade einmal 15 Minuten. "Das war auch schon beim ersten Wettbewerb so, da war ich auch schnellster", erzählt der Neunjährige. Für alle Drei ist Mathematik eines ihrer Lieblingsfächer, in dem sie auch schon immer gut waren. Jedoch gehen auch hier ihre Vorlieben auseinander.

"Ich mag Geometrie am liebsten", verrät Gianluca, der ebenfalls neun Jahre alt ist. Das sehen die zehnjährige Klara und Max ganz anders. Für sie geht Geometrie gar nicht, sie bevorzugen die Knobelaufgaben. Man habe auf alle Fälle die Aufgaben genau lesen und sich konzentrieren müssen. Einige Aufgaben seien auch schon beim Wettbewerb an ihrer Schule so oder so ähnlich - in einer etwas leichteren Form - vorgekommen.

Und was ist nun das Schöne an der Mathematik? "Man bekommt davon ein größeres Gehirn", ist Gianluca überzeugt. Alle drei freuen sich sehr über ihren Sieg und sind stolz wie Oskar, den Landkreis nun beim Bezirksentscheid für den Regierungsbezirk Oberfranken vertreten zu dürfen. Dieser wird heuer vom Schulamt Lichtenfels ausgerichtet und findet am 14. Dezember an der Grundschule Burgkunstadt statt. Bei der Siegerehrung zeigte sich Schulamtsdirektor Uwe Dörfer voll des Lobes über die Zahlenakrobaten. "Ihr seid die besten Mathematiker der vierten Klasse des gesamten Landkreises und ihr dürft euch alle als Sieger fühlen", meinte Dörfer; hätten sich diese doch schon intern an ihren Schulen gegen alle anderen ihrer Jahrgangsstufe durchgesetzt. Mathematik sei ein sehr schwieriges Schulfach in der Grundschule. Die Anforderungen bei den Meisterschaften seien immens hoch und die Aufgaben noch einmal deutlich schwieriger als im bisherigen Schulunterricht. "Das ist hohe Mathematik. Solche Aufgaben kann nicht jeder in eurem Alter lösen und bestimmt auch nicht alle Erwachsenen. Darauf könnt ihr wirklich stolz sein", freute er sich mit ihnen. Als Zeichen der Anerkennung bedachte er alle teilnehmenden Schlaumeier mit Teilnahme-Urkunden. Die drei Erstplatzierten erhielten eine Sieger-Urkunde und darüber hinaus vom Landkreis gesponserte Buch-Gutscheine für das Roseneck in Kronach. hs