Martinszug mit vielen bunten Lichtern

Eine Andacht des Kinderhauses "Unterm Regenbogen" mit Pfarrer James Kurianal findet am Montag, 13. November, in der Pfarrkirche St. Laurentius in Thundorf statt. Beginn ist um 17 Uhr. Im Anschluss setzt sich der Laternenzug der Kinder mit Musik, Gesang und vielen bunten Lichtern durch das Dorf in Bewegung. Zum Abschluss geht es zurück zum Kinderhaus, wo eine kleine Stärkung auf die Teilnehmer wartet. mib