Martinszug erst am Samstag

Wie der Kindergarten Westheim mitteilt, findet der Martinszug nicht am Freitag, 10. November, wie im Pfarrbrief angekündigt wurde, sondern erst am Samstag, 11. November, statt. Der bunte Laternenzug der Kinder beginnt um 18 Uhr am Kindergarten und führt zum Pfarrheim. Dort wird für das leibliche Wohl gesorgt. sek