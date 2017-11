Martinszug durch das Dorf

Der Gartenbauverein Frankenbrunn veranstaltet am Samstag, 11. November, den Martinszug im Ort. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Kirchplatz vor der St. Bonifatiuskirche. Bei Regen findet die Veranstaltung in der Kirche statt. Anschließend ist eine Verköstigung im Feuerwehrhaus geplant. sek