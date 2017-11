Martinszüge der Pfarreiengemeinschaft

Die Martinszüge der katholischen Kindertagesstätten der Pfarreiengemeinschaft "Jesus, Quelle des Lebens" finden wie folgt statt:

In Arnshausen ist am Freitag, 10. November, um 17 Uhr Beginn mit einer Martinsandacht in der Kirche. Danach folgt der Umzug. Der Kliegl-Kindergarten feiert am Freitag, 10. November, um 17.30 Uhr eine Martinsandacht in der Jakobuskirche mit anschließendem Umzug. Die Kindergartenkinder von Reiterswiesen treffen sich am Sonntag, 12. November, um 17 Uhr am Schulhof zum Martinszug. Der Martinszug des Maria-Stern-Kindergartens Hausen findet ebenfalls am Sonntag, 12. November, statt. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Kindergarten. Der Kindergarten "Kleine Strolche" Winkels hält seinen Umzug am Montag, 13. November. Start ist um 17.30 Uhr mit einer Andacht in der Kirche. sek