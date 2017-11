Martinszüge am Freitag und am Sonntag

Die Pfarrämter St. Hedwig und "Unsere Liebe Frau" laden ein zur Martinsfeier der Kinder und zum Laternenzug mit St. Martin auf dem Pferd in der St. Hedwigskirche heute, Freitag, 10. November, und in der Stadtpfarrkirche "Unsere Liebe Frau" am Sonntag, 12. November, jeweils um 17 Uhr. Nach dem Martinsspiel gibt es Kinderpunsch und einen kleinen Imbiss. red