Martinsumzug mit Martinimarkt

Wie jedes Jahr lädt das Kinderhaus St. Josef in Unterleinleiter zum Martinsumzug, am Freitag, 10. November, ein. Beginn ist um 17.30 Uhr auf dem Dorfplatz in Unterleinleiter mit einem Lichtertanz. Anschließend ziehen die Kinder und Erwachsenen mit St. Martin auf dem Pferd und den Martinsgänsen durch den Ort. Am Kinderhaus angekommen findet in diesem Jahr ein kleiner Martinimarkt statt und der Elternbeirat bietet Glühwein und Wiener an. Natürlich gibt es auch wieder das "Ladara Martinsmännla". red