Martinsumzug in Rentweinsdorf

Elternbeirat und Kindergartenteam der Kindertagesstätte "Budenzauber" laden zum Laternenumzug für Freitag, 10. November, ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Wendeplatz "Am Vogelherd" im Siedlungsgebiet Kappelleite. Mit Martinsliedern und Laternen gehen die Kinder gemeinsam mit den Eltern und Angehörigen zur Dreieinigkeitskirche. Hier findet eine Andacht zum Martinstag statt. Anschließend ist ein gemütliches Beisammensein im und um den Kindergarten. Bei ungünstiger Witterung ist Treffpunkt gleich an der Kirche. sch